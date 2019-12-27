1.7 مليار جنيه للمرحلة الأولى.. ماذا حققت "التنمية المحلية" في منظومة النظافة الجديدة؟

كتب - محمد نصار:

تواصل وزارة التنمية المحلية، بالاشتراك مع عدد من الوزارات الأخرى، تطبيق منظومة النظافة الجديدة والتي بدأت بمحافظة القاهرة في مختلف أحيائها تباعًا على أن يتم تعميمها على باقي المحافظات عقب الانتهاء من تطوير منظومة البنية التحتية.

يرصد "مصراوي"، تفاصيل مجهودات الوزارة التي تمت خلال عام 2019 والمستهدف من المرحلة القادمة، كالآتي:

النظافة وتحسين البيئة

انتهت الوزارة من التنسيق مع المحافظات ووزارات ( البيئة - التخطيط - الإنتاج الحربي ) والهيئة العربية للتصنيع والشركات الخاصة حيث تم إعداد منظومة متكاملة للنظافة تضمن:

رفع كفاءة الجمع المنزلي ونظافة الشوارع والنقل.

إنشاء المحطات الوسيطة المطلوبة للجمع الآمن.

الاستفادة من المخلفات الصلبة بطريقة اقتصادية والتخلص الآمن من خلال (مصانع التدوير والمدافن الصحية المحكومة).

التطوير المؤسسي للمنظومة

منظومة النظافة

تم البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من البنية الاساسية لمنظومة النظافة خلال العام المالى الحـالى 2019 /2020 بتكلفة 1,760348 مليار جنيه على النحو التالي:

إتاحة 371,2 مليون جنيه لأعمال سيتم تنفيذها من خلال وزارة الإنتاج الحربي تشمل 6 خطوط لتدوير ومعالجة المخلفات الصلبة.

إتاحة 1,389148 مليار جنيه لأعمال سيتم تنفيذها من خلال الهيئة العربية للتصنيع منها:

38,148 مليون جنيه لرفع التراكمات وتأهيل وإغلاق 36 مقلبًا عشوائيًا .

798 مليون جنيه لإنشاء 34 خلية دفن صحي آمن.

487 مليون جنيه لإنشاء 15 محطة وسيطة ثابتة.

66 مليون جنيه لتنفيذ 8 محطات وسيطة متحركة.

رفع التراكمات

تم رفع نحو 28 مليون طن مخلفات خلال العام 2018 – 2019 شاملة 11.5 مليون طن مخلفات تاريخية.

إصلاح المعدات العاطلة بالمحافظات (الهيئة الهندسية للقوات المسلحة).

تم صرف 395,5 مليون جنيه لإصلاح وصيانة عدد 3759 معدة نظافة، وإصلاح 1277 معدة وتم تشغيلها وجاري إصلاح 1624 معدة.

وتخطط الوزارة أنتتولى وحدة تنفيذية بوزارة التنمية المحلية إدارة قطاع المخلفات.

ومن المقرر أن يكون هيكل البرنامج على النحو التالي:

لجنة وزارية برئاسة وزير التنمية المحلية.

وحدة مركزية بوزارة التنمية المحلية بمسمى "الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات".

وحدات فرعية على مستوى المحافظة، تتبع المحافظ مباشرة.​