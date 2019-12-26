تأمين الكنائس ورفع السيارات المتهالكة.. 6 إجراءات من "القاهرة" للكريسماس

كتب- محمد نصار:

أنهت محافظة القاهرة الاستعداد لاستقبال احتفالات أعياد رأس السنة الميلادية في مختلف الأحياء بمناطقها الأربع (الشمالية - الجنوبية - الشرقية - الغربية).

ويرصد "مصراوي"، تفاصيل استعدادت العاصمة لاحتفالات الكريسماس في النقاط التالية:

- تكثيف حملات النظافة والإشغالات في محيط الكنائس.

- رفع أي مخلفات متراكمة في مناطق الاحتفالات وحول دور العبادة والكنائس والأديرة والشوارع المؤدية إليها.

- رفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس والتركيز على أعمال التجميل كقص الأشجار ودهان الأرصفة.

- التأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة.

- التنسيق مع مأموري أقسام الشرطة لوضع خطة لتأمين محيط الكنائس ودور العبادة المسيحية.

- التنسيق مع رجال المرور لرفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيًا بانتظار أي سيارات بمحيط الكنائس.