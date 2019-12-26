عزمي مجاهد يغادر "الوفد" لصالح "مستقبل وطن"

كتبت- ميرا إبراهيم:

علم "مصراوي" من مصادر حزبية، أن الكابتن عزمي مجاهد، المُتحدث باسم اتحاد الكرة السابق، سينضم لحزب مستقبل وطن الأسبوع القادم، بعد أن تقدم باستقالته من حزب الوفد، أمس الأربعاء.

وكشف مجاهد، في تصريحات له عن تفاصيل استقالاته، وفور إعلان الاستقالة تلقى اتصالًا هاتفيًا من النائب فؤاد بدراوي، عضو مجلس النواب، السكرتير العام لحزب الوفد لإقناعه بالعدول عن قرار الاستقالة إلا أنه رفض الرجوع.

وأكد المُتحدث باسم اتحاد الكرة السابق، أن ممارسة العمل السياسي الحقيقي ليس من أجل حصد المقاعد النيابية أو المحليات أو الشيوخ كما يعتقد البعض، بل بممارسة العمل الاجتماعي والخدمي أيضًا.

وتابع: "أنا أفتخر أنني وفدي.. ولكنني كنت دائمًا أفضل التعامل المباشر مع المواطنين إلا أن الفرصة لم تتوافر لدي بالحزب".