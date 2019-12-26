انتصار السيسي عن معرض "ديارنا": سعدت بوجودي بين أسر مصر المُنتجة

كتب- يوسف عفيفي:

أعربت السيدة انتصار السيسي، عن سعادتها بوجودها بين أسر مصر المنتجة في معرض "ديارنا" تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي.

وقالت انتصار السيسي، عبر صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك": سعدت اليوم بوجودي بين أسر مصر المنتجة في معرض (ديارنا) تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، ويعد المعرض فرصة للتعبير عن تاريخ الشخصية المصرية وأصالتها من خلال المنتجات المختلفة".

وتابعت: "كما بهرني أيضًا الحرف والأشغال اليدوية لأبنائي من ذوي القدرات الخاصة، مؤكدين على دورهم العظيم كشريك دائم في نجاح هذا المعرض".

وافتتحت نيفين قباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، معرض "ديارنا" للمنتجات الحرفية والتراثية والأسر المنتجة، على أن يفتتح المعرض للجمهور الجمعة 27 ديسمبر، ويستمر حتى 15 يناير، بقاعة مبنى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمدينة نصر.

يشارك في المعرض 400 عارض من مختلف محافظات الجمهورية، ويفتح المعرض أبوابه لاستقبال الجمهور يومياً من الـ10 صباحا حتى 10 مساء، ويضم منتجات الأشغال اليدوية من الجلود والصدف والمفروشات والكليم والجوبلان والاكسسوارات ومنتجات الكروشيه ومكملات الديكور بأنواعها، التي تتميز بكونها منتجات تراثية مصنوعة يدويا وذات جودة عالية.