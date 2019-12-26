رئيس "محلية النواب" من المنوفية: التعديل الوزاري الأخير يراعي "التحول الرقمي"

كتب- أحمد علي:

أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التحول الرقمي هو مشروع قومي ضخم من شأنه إحداث نقلة ضخمة بالمحليات، لافتًا إلى أن التعديل الوزاري الأخير تضمن مسألة تجويد الأداء الحكومي، وذلك بنقل الدكتورة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط سابقا للإصلاح الإدارى، إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحا أن تلك الخطوة تمت لأن الإصلاح الإدارى يتوقف على التحول الرقمي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بمحافظ المنوفية وقيادات المحافظة بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك فى إطار الزيارة الميدانية التى تقوم بها اللجنة اليوم لمحافظة المنوفية برئاسة المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة.

من ناحيته، قال اللواء علاء رشاد، سكرتير عام محافظة المنوفية، إن اللواء خالد أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، وجه بتذليل كافة العقبات فى سبيل إنجاز الأحول الرقمى فى كافة مؤسسات المحافظة، موضحا أنه تم توصيل خطوط الفايبر لإنجاز التحول الرقمى فى 120 مصلحة ومبنى بالمحافظة من أصل 1200 مبنى بنسبة 10%ّ.

ويضم الوفد كل من: اللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، والنواب محمد الحسينى ويسر الأسيوطى، ونبيل شاهين، و شرين القشاش، وهشام عبدالواحد، وأيضا المستشار رضا حسين.

وتشهد الزيارة تفقد محطة صرف صحي شبين الكوم، ومقلب أرض عرفة بشبين الكوم، كما تفقد طريق شبين الكوم طملاوي، ومصنع تدوير قمامة بحي غرب شبين الكوم، وزيارة قرية صنصفط بمدينة منوف.