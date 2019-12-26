محمد سعيد محروس رئيسًا لـ"القابضة للمطارات"

كتب- محمد عبيد:

أصدر الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، الخميس، قرارًا بتكليف المهندس محمد سعيد محروس للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، خلفًا للطيار أحمد جنينة الذى قدم له الشكر على جهوده خلال الفترة الماضية.

يذكر أن "سعيد"، كان يشغل منصب رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، ورئيسًا لمجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، و رئيساً لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية.