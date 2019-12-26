رئيس محلية النواب: "هنقف مع المنوفية".. والمحافظ: "موازنتنا هزيلة"

كتب - أحمدعلي:

شهد اجتماع وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مع قيادات محافظة المنوفية، مطالبات بضرورة دعم منظومة الصرف الصحي ورفع نسبة الأعمال بها، عبر تقديرات حقيقية للموازنة التي يتم وضعها لهذه المنظومة.

قال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، إن المياه والصرف الصحي ضرورة مهمة لأي محافظة ومن ثم وضعها بالأولويات حتى تكون نسبة الأعمال أكبر من هذه النسبية الضئيلة التي لا تتجاوز ٢٤٪، مضيفا: "لمنوفية بلد الوزراء والقيادات السياسية نسبة أعمال الصرف لا يجوز أن تكون بهذه الصورة".

واتفق معه إبراهيم أحمد أبو الليمون، محافظ المنوفية، مؤكدًا أن المحافظة ظلمت طوال السنوات الماضية، وتقديرات الموازنة التي يتم التوافق عليها للمحافظة هزيلة وضعية مقارنة بمحافظات أخرى، وبالتالي لابد أن تكون هناك رؤية أخرى لتوفير موازنة حقيقة من شأنها أن تنهض بالمنظومة على كافة المستويات.

وتدخل رئيس اللجنة أحمد السجيني، بتأكيد دعمه للمحافظة وخاصة موازنات الصرف التي يجب دعمها وتطويرها، خاصة أنها تهم المواطن، قائلا: "هنقف مع المنوفية ودعمها بالموازنة القادمة، والمنتظر أن تعرض على اللجنة حتى نحقق هذه التطلعات للمحافظة وأهلها".