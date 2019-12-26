التنمية المحلية: تدريب 52 شخصًا بمركز سقارة الأسبوع المقبل​

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة التنمية المحلية، استمرار مركز التنمية المحلية بسقارة في تنفيذ خطته التدريبية للعام الحالي (2019/2020)، حيث ينفذ المركز خلال الأسبوع القادم حقيبة تدريبية جديدة عن آليات الإسراع بالتنمية لرؤساء الوحدات المحلية والمجالس القرية ويستفيد منها 54 متدربًا من جميع المحافظات.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الخميس، إن مركز سقارة يواصل للأسبوع الثاني على التوالي البرنامج التدريبي الذي تنظمه الوزارة لتأهيل المرشحين لتولي مناصب قيادية في منظومة الإدارة المحلية والذين تقدموا للإعلان رقم 2 لسنة 2019 وتم تصفيتهم إلى 75 مرشحًا على كافة الموضوعات والقوانين المتعلقة بعمل المحليات والذي يستغرق 6 أسابيع منها 3 أسابيع تدريب نظري بمركز التنمية المحلية بسقارة لإكساب المرشحين المهارات الإدارية والفنية والمالية اللازمة لعمل القيادات المحلية.

واحتفل مركز سقارة، اليوم، بانتهاء فعاليات دورة الكتابة الصحفية والتعامل مع الإعلام للعاملين والمديرين بإدارات العلاقات العامة والإعلام والبوابات والصفحات الإلكترونية وهي حقيبة تدريبية جديدة نفذها المركز للمرة الأولى ضمن الخطة التدريبية للعام الحالي، كما احتفل المركز أيضًا بانتهاء فعاليات الدورة السادسة للمستوى الثالث للغة الإنجليزية واستفاد من الدورتين 57 متدربًا من جميع المحافظات.