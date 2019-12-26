القاهرة: إيقاف أعمال بناء مخالفة بحي الخليفة

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن كافة الأحياء تواصل تكثيف حملاتها لمواجهة المخالفات البنائية وخاصة المقامة على أملاك الدولة دون وجه حق وتنفيذ قرارت الإزالة الصادرة لها، مع رصد يومي لجميع المخالفات التي تُرتكب بنطاق كل حي وخاصة التي لا تزال في المهد قبل استفادة المخالف من مخالفته بهدف عودة الانضباط للشارع القاهري وفرض هيبة الدولة والحفاظ على المال العام والتصدى لكافة الخارجين على القانون وتحرير محاضر لهم وإحالتها إلى النيابة المختصة.

ونفذ حي الخليفة برئاسة العميد حاتم السبع، حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق تم خلالها التصدي لمخالفات البناء في المهد حيث تم إيقاف أعمال بناء مخالف في 7 و9 حارة مراد بالحلمية وتم هدم الأعمدة الخرسانية وفك الشدة والعروق الخشبية ومصادرة مواد البناء، وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابة المختصة.

وأشار رئيس الحي، إلى استمرار تكثيف الحملات اليومية لإزالة الإشغالات والتعدي على الأرصفة مع رفع مستوى النظافة والتصدي لكافة الظواهر السلبية بشوارع الحي.