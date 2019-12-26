"سعفان": اختتام البرنامج الثاني لمبادرة "مصر أمانة بين إيديك" ببورسعيد

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة اختتام فعاليات البرنامج الثاني لمبادرة "مصر أمانة بين إيديك" ببورسعيد بقاعة المجلس التنفيذي بالمحافظة.

وأضافت الوزارة -في بيان اليوم الخميس- أن البرنامج الثاني للمبادرة استمر 3 أيام، بمشاركة 354 من العمال وأصحاب الأعمال والحكومة في 53 شركة كثيفة العمالة بقطاعات مختلفة، بإجمالي البرنامجين 708 عمال في 106 شركات، بحضور السيد السنجابي مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن المبادرة حققت نجاحا خلال مراحلها السابقة على مدار أعوام 2017 و2018 و2019 بالمدن الصناعية، التي عقدت بها، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة القوى العاملة، ‏وصندوق تمويل التدريب والتأهيل بالوزارة لترسيخ مبادئ الحوار الاجتماعي للشركاء ‏الاجتماعيين "العمال وأصحاب الأعمال، والحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة؛ في إطار استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى حماية ورعاية القوى ‏العاملة وتنمية الموارد البشرية في توعية طرفي علاقات العمل بحقوقهم وواجباتهم. ‏