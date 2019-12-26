أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس سد النهضة أسعار الدولار أسعار الذهب جمال خاشقجي التعديل الوزاري محاكمة راجح عزل ترامب

"سعفان": اختتام البرنامج الثاني لمبادرة "مصر أمانة بين إيديك" ببورسعيد

02:07 م الخميس 26 ديسمبر 2019
"سعفان": اختتام البرنامج الثاني لمبادرة "مصر أمانة بين إيديك" ببورسعيد

وزير القوى العاملة محمد سعفان

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة اختتام فعاليات البرنامج الثاني لمبادرة "مصر أمانة بين إيديك" ببورسعيد بقاعة المجلس التنفيذي بالمحافظة.

وأضافت الوزارة -في بيان اليوم الخميس- أن البرنامج الثاني للمبادرة استمر 3 أيام، بمشاركة 354 من العمال وأصحاب الأعمال والحكومة في 53 شركة كثيفة العمالة بقطاعات مختلفة، بإجمالي البرنامجين 708 عمال في 106 شركات، بحضور السيد السنجابي مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن المبادرة حققت نجاحا خلال مراحلها السابقة على مدار أعوام 2017 و2018 و2019 بالمدن الصناعية، التي عقدت بها، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة القوى العاملة، ‏وصندوق تمويل التدريب والتأهيل بالوزارة لترسيخ مبادئ الحوار الاجتماعي للشركاء ‏الاجتماعيين "العمال وأصحاب الأعمال، والحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة؛ في إطار استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى حماية ورعاية القوى ‏العاملة وتنمية الموارد البشرية في توعية طرفي علاقات العمل بحقوقهم وواجباتهم. ‏

محمد سعفان وزارة القوى العاملة مبادرة مصر أمانة بين إيديك بورسعيد

الخبر التالى:

القوى العاملة: ارتفاع تحويلات المصريين بالإمارات لـ2.6 مليار درهم أواخر 2019
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:سرعتها 35 كم/الساعة.. الأرصاد تكشف موعد هدوء الرياح وتحسن الطقس