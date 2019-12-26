مدبولي يتفقد منطقة المدابغ وسور مجرى العيون

كتب - محمد غايات:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أعمال الإزالات بمنطقة المدابغ، وتطوير منطقة سور مجرى العيون.

كان مدبولي تفقد قبل قليل، أعمال تطوير ميدان التحرير، في إطار خطة الحكومة لتطوير القاهرة التاريخية.

تأتي الجولة بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم، بحضور الوزراء الجدد.

كان مدبولي توجه خلال اجتماع الحكومة اليوم، بالشُكر والتقدير للوزراء والنواب الذين تركوا مواقعهم، على ما بذلوه من جُهود لخدمة وطنهم، في مرحلة فارقة من تاريخ الوطن، مُؤكداً أن كل جُهد مخلص يُبذل في هذه المرحلة من تاريخ الوطن هو محل تقدير وعرفان من جانب الوطن وأبنائه.

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