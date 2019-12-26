"بابا نويل" يوزع الهدايا على ركاب مطار القاهرة (صور)

الأسعار وسد النهضة وليبيا.. ماذا قال السيسي في لقائه مع الإعلاميين؟

كتب - محمد عبيد:

احتفل مطار القاهرة الدولي مع الركاب بأعياد الكريسماس، اليوم الخميس، إذ أجرى "بابا نويل" جولة داخل صالات السفر والوصول؛ لتوزيع الهدايا على الركاب والتقاط الصور التذكارية مع السياح والمصريين.

وقالت مصادر بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية برئاسة الطيار أحمد جنينة، إنه تم زيادة أعداد العاملين بالعلاقات العامة في المطارات خاصة مطار القاهرة الدولي؛ لمواجهة كثافة التشغيل في ظل زيادة الرحلات الجوية خلال الفترة الحالية لقضاء إجازة الكريسماس وأعياد رأس السنة، كما تواجد "بابا نويل" داخل المطارات السياحية لاستقبال الركاب، وتوزيع الهدايا خاصة داخل صالة السفر بمبني الركاب "1" المعروف بالمطار القديم تحت إشراف الطيار أشرف حافظ مدير المبنى.

كما أجرى المهندس أحمد فوزي، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، جولة داخل صالات السفر والوصول والإشراف على رؤساء مباني الركاب؛ لمتابعة إنهاء إجراءات الركاب والقضاء على أي تكدس أو زحام بالصالات.