شيخ الأزهر يزور البابا تواضروس للتهنئة بأعياد الميلاد

كتب مصطفى علي:

زار الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والوفد المرافق له الذي يضم لفيف من علماء الأزهر والأوقاف، صباح الخميس، الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتهنئة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الميلاد المجيد.

وقدم الدكتور أحمد الطيب التهنئة للبابا تواضروس وأقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد وعيد رأس السنة الميلادية.

يذكر أن، وزير الأوقاف أوفد مندوبين عن الوزارة لتهنئة جميع الكنائس والطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن مصر تعد نموذجًا فريدًا في الوحدة الوطنية، وترسيخ أسس العيش المشترك، والإيمان بالمواطنة المتكافئة في الحقوق والواجبات.