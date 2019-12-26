الري: أعمال صيانة بـ 235 مليون جنيه للسد العالي وخزان أسوان

القاهرة - أ ش أ:

أكد تقرير تلقاه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بشأن إنجازات الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان خلال عام عام 2019 أنه تم تنفيذ كافة أعمال الصيانة اللازمة، لحماية وتدعيم السد العالي والحفاظ عليه.

وذكر التقرير أن إنجازات الهيئة العامة للسد العالي شملت تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية بتكلفة حوالي 235 مليون جنيه.

من جانبه، أكد المهندس حسين جلال رئيس الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان أن القطاع يقوم حاليا بتنفيذ عملية إعادة تأهيل خزان أسوان القديم في ضوء نتائج وتوصيات دراسة الجدوى التي تم إجراؤها للخزان عام 2009 من خلال اتحاد مكاتب استشارية عالمية بقيادة مكتب (ساليزجيتر) الألماني ليعمل لمدة 50-70 سنة قادمة مع إنشاء كوبري مروري جديد بديلا عن المرور أعلى جسم خزان أسوان، حيث إن زيادة عمر خزان أسوان يساعد على زيادة عمر عمل السد العالي، وذلك باستثمارات إجمالية تصل إلى 76.187 مليون جنيه، في حين بلغت قيمة المنفذ خلال عام 2019 مبلغ 15.2 مليون جنيه، وبنسبة قدرها 20 %.

وقال جلال إنه تم أيضا تنفيذ بانوراما الإضاءة التجميلية لخزان أسوان من جهة الخلف من أجل تجميل خزان أسوان بإنارته من جهة الخلف ليضيف له هيبة وسحرا ولمسة جمالية تجذب عيون الزوار وتبرز أصالة خزان أسوان بإجمالي 700 ألف جنيه بنسبة تنفيذ قدرها 80 %، وكذلك أعمال رفع خطوط المياه العكرة المارة على المساطيح والميول الخلفية لجسم السد العالي بإجمالي تكلفة 119.82 مليون جنيه، في حين بلغت قيمة المنفذ خلال 2019.. 117.4 مليون جنيه وبنسبة قدرها 98 %، إلى جانب عملية معالجة مواسير تفريغ الهواء ل 10 وحدات بالأنفاق لمحطة كهرباء السد العالي بتكلفة إجمالية 10 ملايين جنيه، في حين بلغت قيمة المنفذ خلال العام الحالي 4 ملايين جنيه، وبنسبة قدرها 40 %، وكذلك عملية تطوير منظومة التهوية والإنارة داخل الأنفاق وممرات التفتيش بالسد العالي، بتكلفة إجمالية 17.42 مليون جنيه.

وأضاف أن الهيئة تقوم أيضا بتنفيذ عملية إنشاء أسوار وأبراج حراسة أمام وخلف قنطرة مفيض طواريء السد العالي ومبنى مبيت وتمركز عناصر تأمين مديرية أمن أسوان بتكلفة بلغت 14.25 مليون جنيه وتم الانتهاء منها، وذلك لتأمين قنطرة مفيض طواريء السد العالي بإنشاء أسوار وأبراج حراسة أمام وخلف قنطرة مفيض طواريء السد العالي ومبنى مبيت وتمركز لعناصر تأمين مديرية أمن أسوان عملية تطوير ورفع كفاءة منظومة الحقن وملحقاتها بجسم السد العالي، وذلك من خلال دراسة مكونة من أربع مراحل للعمل على رفع الكفاءة والتطوير.

وفي هذا الصدد، أشار رئيس الهيئة إلى تنفيذ عملية الفتح والتجهيز لقفل السد الترابي بفم قناة مفيض توشكى، بتكلفة إجمالية 9.8 مليون جنيه، وقيمة المنفذ خلال العام الحالي 5 ملايين جنيه وبنسبة قدرها 50 %، وذلك بهدف تصريف المياه الزائدة من بحيرة ناصر إلى قناة مفيض توشكى ومنها إلى منخفضات توشكى لضمان عدم ارتفاع منسوب المياه ببحيرة ناصر عن 182 مترا وللحفاظ على آمان وسلامة السد العالي، وكذلك عملية تطوير منطقة رمز الصداقة المصرية السوفيتية ومنصة المشاهدة على جسم السد العالي بهدف تطوير المنطقة المحيطة برمز الصداقة المصرية السوفيتية من خلال تنفيذ أعمال زراعة – إنشاء أسوار محيطة للمنطقة – تطوير مركز خدمة الزائرين – نافورة بالبحيرة المحيطة بالرمز..الخ.

ولفت المهندس حسين إلى أعمال تطوير متحف النيل بأسوان من خلال إنشاء المركز الثقافي الإفريقي، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مركز ثقافي للدول الإفريقية تحت مسمى "المركز الثقافي الإفريقي" خلال فعاليات ملتقى الشباب العربي الإفريقي، والذي عقد بمحافظة أسوان خلال الفترة من 16 إلى 18 مارس الماضي، وتم تطوير متحف النيل من خلال إنشاء مركز ثقافي إفريقي، حيث تم تدشين مكتبة ملحقة بالمركز تضم العديد من الوثائق والكتب والمستندات التاريخية الهامة عن الدول الإفريقية وتاريخ نهر النيل، وتم استغلال المساحات المتاحة بالدور الأول علوي من المتحف لإنشاء هذا المركز وعرض مقتنيات الدول الإفريقية التي تمثل حضارة وثقافة تلك الدول، بالإضافة إلى لوحات عرض لجميع الدول الإفريقية، فضلا عن عدد من الشاشات تعمل باللمس وتسمح للزائرين بمشاهدة وتصفح الخرائط والمعلومات عن جميع الدول الإفريقية.

كما تم إنتاج فيلم عن كل دولة، وإنشاء مسرح مكشوف يتسع ل2500 فرد، وتم إنشاؤه من المواد الطبيعة المتاحة بمحافظة أسوان (الحجر الرملي الأسواني) ليتماشى مع التصميم العام للمتحف ومن المقرر استغلاله عند عقد المنتديات والملتقيات العالمية، وكذا الاحتفالات الكبرى والمهرجانات والعروض المسرحية الغنائية والاستعراضية التي تعبر عن الثقافات الأفريقية، بالإضافة إلى إنشاء ملعب خماسي بتكلفة إجمالية 10,2 مليون جنيه وقيمة المنفذ خلال العام 8.70 مليون جنيه وبنسبة قدرها %85.

وفي سياق متصل، أوضح المهندس حسين أن الهيئة تقوم حاليا بتنفيذ أعمال إنتاج خرائط رقمية لأملاك الهيئة بالسد العالي غرب وشرق الخزان وأبوسمبل وتوشكى بتكلفة إجمالية 11,4 مليون جنيه وقيمة المنفذ خلال العام 2,3 مليون جنيه وبنسبة قدرها 40 %، فضلا عن عملية توسيع قناة مفيض توشكي لإمرار تصرفات إضافية في حالة الطواريء والفيضانات العالية لأمان وسلامة السد العالي، بتكلفة إجمالية 22.280 مليون جنيه وقيمة المنفذ خلال العام 21.20 مليون جنيه وبنسبة قدرها 95 %، إضافة إلى عملية تعميق توسيع خور توشكى تجاه البحيرة لإمرار تصرفات إضافية في حالة الطواريء والفيضانات العالية لأمان وسلامة السد العالي بتكلفة إجمالية 23.765 مليون جنيه، في حين بلغت قيمة المنفذ خلال العام الجاري 18.54 مليون جنيه وبنسبة قدرها 78 %.