حدث ليلاً| حديث الرئيس عن الأسعار وحريق بفندق للفقراء في أمريكا

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي وكان أبرزها ما يلي:

الأسعار وسد النهضة وليبيا.. ماذا قال السيسي في لقائه مع الإعلاميين؟

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، في عدة قضايا على رأسها الأزمة الليبية، ومفاوضات سد النهضة، وانخفاض أسعار السلع والمنتجات بالأسواق، خلال لقاءه عدد من الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف، على هامش افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بالفيوم، الأربعاء.

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السيسي: نتيجة الاستقرار.. انخفضت أسعار السلع

أرجع الرئيس عبدالفتاح السيسي، انخفاض أسعار السلع والمنتجات بالأسواق المصرية، إلى حالة الاستقرار في البلاد خلال السنوات القليلة الماضية.

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غوايش دهب وهيكلين عظميين ووحدة قاتلة.. القصة الكاملة لجريمة الإسكندرية

جريمة غامضة، شغلت الرأي العام بالإسكندرية، وظل لغز العثور على هيكلين عظميين لربة منزل وزوجها بطريق محور المحمودية، بمثابة أحجية، يبحث الجميع عن حلها، وكثفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية جهودها لكشف غموض الواقعة.

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"جيهان" تطلب الخلع: طردني واستأجر جراجًا لكلاب الشارع

أقامت جيهان دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في مدينة نصر، تطلب فيها الخلع من زوجها، مبررة طلبها بـ"زوجي يطعم كلاب الشارع ويتركني دون طعام".

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"بابا نويل" يوزع هدايا فرعونية على السائحين بـ"الكرنك" (صور)

وزع "بابا نويل" هدايا فرعونية وورود على السائحين وزوار معبد الكرنك، الأربعاء، احتفالا بأعياد الكريسماس والعام الميلادي الجديد، في إطار مبادرات لجنة تسويق السياحة الثقافية التي تهدف لتنشيط السياحة والترويج للأقصر.

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وكالة "الفضاء المصرية": الإعلان عن موعد مسابقة وبرنامج التقدم للصعود إلى الفضاء قريبًا.

كشف الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، عن إطلاق مسابقة لصعود أول مواطن مصري إلى الفضاء في يناير 2020.

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مصطفى الفقي: "مصر لا تستطيع الوقوف مكتوفة الأيدي تجاه القضية الليبية"

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إنه كلما قويت الدولة من الداخل كان تأثيرها الإقليمي أكبر.

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البابا تواضروس يهنئ بطريرك الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد

قدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأربعاء، التهنئة للأنبا ثيؤدورس الثاني، بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد بمقر بطريركية القديس نيقولاوس في منطقة الحمزاوي وسط القاهرة.

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مستشار "الصحة العالمية": مصر أول بلد عالميًّا يحقق أهداف المنظمة بسيطرتها على الفيروسات الكبدية

قال الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية للفيروسات الكبدية، إن نجاح مصر في علاج المصابين بفيروس سي، اقترن بتقديم مصر ملفها لمنظمة الصحة العالمية.

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بالفيديو والصور.. حريق في مأوى يضم أكثر من 200 مشرد بالولايات المتحدة

اضطر رجال الإطفال لإخلاء فندق سكني، مخصص لمخدودي الدخل والمشردين، وسط مدينة مدينة منيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية، وذلك بعد اندلاع حريق هائل به صباح الاحتفال بعيد الميلاد.

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واشنطن بوست: الولايات المتحدة تبحث منع التدخل الروسي في الانتخابات

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الولايات المتحدة تبحث تبني تكتيكات تهدف لكبح التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2020.

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إسرائيل تقصف مواقع لحماس في غزة

شنت طائرات حربية إسرائيلية ليل الأربعاء/الخميس، غارات على قطاع غزة دون وقوع إصابات ، بحسب مصادر فلسطينية.

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جوايدو: مادورو في وضع ضعيف للغاية ونظامه سيسقط قريبا

قال زعيم المعارضة في فنزويلا خوان جوايدو إن الرئيس نيكولاس مادورو في وضع ضعيف للغاية، مضيفا أن "النظام سيسقط قريبا".

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الرئيس الجزائري يتعهد بالسير على درب قائد الجيش الراحل

تعهد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بالسير على درب الراحل الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الذي شيع جثمانه الأربعاء، إلى مثواه الأخير بمربع الشهداء في العاصمة الجزائرية.

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مسؤول ليبي: مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية يشوبه الغموض

أكد عارف علي النايض المبعوث الخاص لرئيس الحكومة الليبية، اليوم الأربعاء، أن مؤتمر برلين بشأن عملية السلام الليبية يعتريه غموض كبير.

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هآرتس: صافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة خلال تواجد نتنياهو

ذكر الموقع الإلكتروني لصحية "هآرتس" الإسرائيلية، في نبأ له مساء الأربعاء، أن صافرات الإنذار في محيط غزة خلال تواجد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المنطقة، وتحديدا في مدينة عسقلان.

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