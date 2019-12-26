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اليوم.. مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين ينظم ندوة عن اللغة العربية

03:56 ص الخميس 26 ديسمبر 2019
اليوم.. مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين ينظم ندوة عن اللغة العربية

أحمد الطيب

ينظم مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، ندوة للاحتفال باليوم العالمي للغة العربية بعنوان (اللغة العربية لغة القرآن) في قاعة الفسطاط بمركز الأزهر الشريف للمؤتمرات بمدينة نصر، وذلك اليوم الخميس في تمام الساعة 11 صباحًا.

يحضر الندوة لفيف من قيادات الأزهر الشريف وكبار أساتذة الجامعات والمهتمين باللغة العربية.

يأتي هذا برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وإشراف الأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس المركز وعميد كلية العلوم الإسلامية الأزهرية للطلاب الوافدين.

واهتم أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف نحو تقديم مزيد من الرعاية والعناية لأبناء الإسلام الوافدين للدراسة بالأزهر الشريف، فصدر قرارٍه من المجلس الأعلى للأزهر بجلسته رقم (245) في 2/1/2018 بالموافقة على إنشاء مركز تطوير تعليم الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف، برئاسة الدكتورة نهلة الصعيدي.

ويتولى المركز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالشئون الإدارية والتنظيمية والتعليمية للطلاب الوافدين في التعليم قبل الجامعي، ووضع سياسات وخطط وبرامج لتطوير تعليم الوافدين.

أحمد الطيب مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين اللغة العربية مركز الأزهر الشريف

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