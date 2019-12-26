السبت.. متحف الفن الإسلامي يحتفل بمرور 116 عامًا على افتتاحه

كتب - محمد عاطف:

ينظم متحف الفن الإسلامي بباب الخلق السبت المقبل احتفالية خاصة بمرور 116 عاماً على افتتاحه بالتعاون مع إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي وهيئة قصور الثقافة.

وقال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف -في تصريح صحفي اليوم الأربعاء- إن متحف الفن الإسلامي يعد أكبر متحف إسلامي بالعالم ويضم مجموعات متنوعة من الفنون الإسلامية من الهند والصين مرورا بفنون الجزيرة العربية والشام ومصر وشمال إفريقيا والأندلس، وهو من أهم المتاحف المصرية.

بدوره، أشار الدكتور ممدوح عثمان مدير عام المتحف، إلى أن الاحتفالية تتضمن العديد من الفعاليات لمختلف الفئات العمرية؛ وتنظيم عدد من الورش التعليمية للأطفال منها ورشة لتكوين مجسمات بالطين الأسواني، وورشة لتنفيذ زخارف البلاطات الخزفية من خلال مقتنيات المتحف، وورشة أخرى لتعليم الأطفال الخط العربي الى جانب فقرة فنيه لعرائس البابيت تقدمها رحمة محجوب مع فريق عمل القسم التعليمي.

وقال إن الاحتفال يضم افتتاح معرضين مؤقتين؛ الأول للآثار الإسلامية بعنوان " من ذاكرة المتحف" وهو يقدم عرضا لأهم واقدم القطع الأثرية الموجودة بداخل المتحف، ويليه افتتاح ملتقى فناني وزارة السياحة والآثار في دورته الثانية بالتعاون مع إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي.

فيما أوضحت الدكتورة رشا كمال مدير إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي، أن ملتقى فناني وزارة السياحة والآثار يلقي الضوء على المواهب الفنية المختلفة بداخل الوزارة والتي تتنوع بين فنون تشكيلية وأعمال أدبية وعزف وغناء؛ ويشارك به 45 فنانا، ويضم 100 عمل فني بمختلف المجالات.

وقالت إن المعرض سيستمر لمدة 10 أيام، وسوف تقام على هامشه مجموعة من الورش والمحاضرات، كما يتضمن الاحتفال تقديم عرض فني لفرقة النيل للآلات الشعبية والتنورة، وعرض مسرحي باستخدام عرائس الماريونت وخيال الظل للفنانة علا بشير التي صممت تلك العرائس لتعبر عن شخصيات من العصور الإسلامية تقوم بعرض تاريخ المتحف.