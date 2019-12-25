أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس سد النهضة أسعار الدولار أسعار الذهب جمال خاشقجي التعديل الوزاري محاكمة راجح عزل ترامب

"بابا نويل" يوزع هدايا فرعونية على السائحين بـ"الكرنك" (صور)

11:52 م الأربعاء 25 ديسمبر 2019
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة

كتب – يوسف عفيفي:

وزع "بابا نويل" هدايا فرعونية وورود على السائحين وزوار معبد الكرنك، الأربعاء، احتفالا بأعياد الكريسماس والعام الميلادي الجديد، في إطار مبادرات لجنة تسويق السياحة الثقافية التي تهدف لتنشيط السياحة والترويج للأقصر.

كما وزع قطع الباستر وتماثيل مقلدة وجعارين فرعونية على السائحين وعلى زوار المعبد، وسط سعادة كبيرة من السائحين الذين التقطوا صوراً تذكارية معه ومع منسقي ومنظمي الفعاليات، بحضور الدكتور مصطفى الصغير، مدير عام آثار الكرنك.

من جانبه، قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، إن المبادرة تقام للعام الثاني على التوالي وتهدف إلى تنشيط حركة السياحة، بهدف إرسال رسائل إيجابية للسائحين في العالم بأن مصر والأقصر تحديدا مستعدة لاستقبالهم وتفتح ذراعيها للجميع.

وأوضح عثمان، في بيان اليومـ أن المبادرة رغم بساطتها لكنها معبرة جدا، متوقعا وصول نسب الإشغال في الأقصر إلى أكثر من 90% تزامناً مع احتفالات رأس السنة، مشيرا إلى ازدحام المناطق الأثرية والسياحية بالسياح الذين يحرصون على قضاء احتفالات الكريسماس ورأس السنة في المدينة.

بابا نويل هدايا فرعونية معبد الكرنك أعياد الكريسماس العام الميلادي الجديد السياحة المصرية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:"أمطار رعدية".. بيان من الأرصاد بشأن طقس الخميس