"بابا نويل" يوزع هدايا فرعونية على السائحين بـ"الكرنك" (صور)

الأسعار وسد النهضة وليبيا.. ماذا قال السيسي في لقاءه مع الإعلاميين؟

كتب – يوسف عفيفي:

وزع "بابا نويل" هدايا فرعونية وورود على السائحين وزوار معبد الكرنك، الأربعاء، احتفالا بأعياد الكريسماس والعام الميلادي الجديد، في إطار مبادرات لجنة تسويق السياحة الثقافية التي تهدف لتنشيط السياحة والترويج للأقصر.

كما وزع قطع الباستر وتماثيل مقلدة وجعارين فرعونية على السائحين وعلى زوار المعبد، وسط سعادة كبيرة من السائحين الذين التقطوا صوراً تذكارية معه ومع منسقي ومنظمي الفعاليات، بحضور الدكتور مصطفى الصغير، مدير عام آثار الكرنك.

من جانبه، قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، إن المبادرة تقام للعام الثاني على التوالي وتهدف إلى تنشيط حركة السياحة، بهدف إرسال رسائل إيجابية للسائحين في العالم بأن مصر والأقصر تحديدا مستعدة لاستقبالهم وتفتح ذراعيها للجميع.

وأوضح عثمان، في بيان اليومـ أن المبادرة رغم بساطتها لكنها معبرة جدا، متوقعا وصول نسب الإشغال في الأقصر إلى أكثر من 90% تزامناً مع احتفالات رأس السنة، مشيرا إلى ازدحام المناطق الأثرية والسياحية بالسياح الذين يحرصون على قضاء احتفالات الكريسماس ورأس السنة في المدينة.