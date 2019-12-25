نائب محافظ القاهرة يتابع إصلاح كسر في خط المياه بالنزهة

كتب - محمد نصار:

تابع إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية أعمال الانتهاء من إصلاح كسر في خط المياه بشارع فريد سميكة بالنزهة، موجها بسرعة الإصلاح بناءً على توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وذلك بحضور اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة.

يذكر أن تم قطع المياه عن حي النزهة نتيجة لكسر في خط المياه الرئيسي بشارع فريد سميكة بالنزهة، وعلى الفور وجه رئيس الحي بإصلاح الكسر.