الأسعار وسد النهضة وليبيا.. ماذا قال السيسي في لقائه مع الإعلاميين؟

أمطار تصل لغزيرة ورعدية.. بيان من الأرصاد عن طقس الخميس 26 ديسمبر

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، في عدة قضايا على رأسها الأزمة الليبية، ومفاوضات سد النهضة، وانخفاض أسعار السلع والمنتجات بالأسواق، خلال لقاءه عدد من الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف، على هامش افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بالفيوم، الأربعاء.

ويستعرض مصراوي أبرز القضايا التي تحدث عنها الرئيس السيسي:

أزمة ليبيا

قال الرئيس السيسي، إن مصر تسعى لحل سياسي في ليبيا يحافظ على وحدة أراضيها، ويجب أن يكون هناك جيش وطني موحد في ليبيا، لافتًا إلى وجود محاولات دولية عديدة للتوصل لحل هذه الأزمة.

وأضاف: منطقة الشرق الأوسط محل اهتمام كبير من العالم، وعدم الاستقرار فيها ينعكس على الإقليم كاملا، ومن مصلحة مصر وجود حالة من الاستقرار في ليبيا ووحدة على أراضيها، وأن تكون إرادة الشعب الليبي هي الحاكمة.

التعديل الوزاري

كشف الرئيس، عن فلسفة التعديل الوزاري بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، قائلًا: "لو تابعتوا تطورات التشكيل الحكومي على مدار الـ 5 سنوات الماضية، تجدوا أننا في كل مرة كنا نتخذ خطوة متقدمة لتحسين الأداء".

وأضاف الرئيس: "أثناء متابعة أداء الحكومة، وجدنا أن هناك بعض الأمور تحتاج لإعادة تنظيمها، أو الاستفادة بالخبرات المتوفرة".

وضرب السيسي المثل بدمج وزارتي الآثار والسياحة تحت قيادة الوزير خالد العناني، قائلًا: "(مثلًا) السياحة والآثار.. وزير الآثار معني بالموضوع بشكل أو آخر منذ نحو عام أو أكثر، وبالتالي تشكلت لديه خبرة جيدة، وإحنا أطمنا من الأداء، فممكن نخلي القطاعين يشتغلوا مع بعض".

الإصلاح السياسي

قال الرئيس السيسي، إن الإصلاح السياسي مرتبط بحركة الناس والجماهير، واستعداد الأحزاب للانخراط في تكتلات مؤثرة.

وأضاف الرئيس: "الإصلاح السياسي مرتبط بحركة الناس والجماهير.. اتكلمنا كتير إن فيه أكتر من 100 حزب، حتى مش هنقول كلهم ينخرطوا، لكن مثلا ممكن يكَونوا 4 أو 5 كيانات يقدروا يقصروا علينا المسافة الزمنية".

وتساءل: هل طالبنا أحد بدمج الشباب وأعضاء تنسيقية الأحزاب في حركة المحافظين أو التعديل الوزاري؟، مضيفًا: "هي فكرة، (بنقول) تعالوا معانا علشان ندي فرصة لأنفسنا ومنستناش... البلد بلدنا كلنا".

سد النهضة

أكد الرئيس السيسي، أن المفاوضات لا تزال جارية مع إثيوبيا؛ للوصول إلى حل توافقي بشأن أزمة سد النهضة.

وأضاف: "اللي بنطلعه في وسائل الإعلام يعكس مسار المفاوضات، وبنقوله كي لا نفاجئ الناس أو نخوفهم بدون داعي، اللي بتسمعوه من المسؤولين يعكس المسار الحقيقي للمفاوضات".

وواصل: "التفاوض تسير بشكل كويس، وفي الآخر عاوزين نصل لاتفاق يحقق لنا الهدف"، مشددا على أن مطالب مصر بشأن مياه النيل لا تتعلق بالتنمية بل "بالحياة".

القطاع الخاص

أشاد السيسي، بدور القطاع الخاص في دعم التنمية، قائلا "دور مقدم ومحترم ونشجعه"، مناشدا إياهم بالمشاركة الفعالة أكثر مع الحكومة "تعالوا شاركونا".

وأضاف: "بأكدلكم ده وقولوه للناس.. كل حاجة بتتعمل بكفاءة وبأسعار مناسبة وكله متاح للمسار الطبيعي، وموقف الدولة في الإصلاح الإداري والصناعة والموقف الاقتصادي واضح للجميع، والحكومة لو تابعتوا التطورات خلال الـ 5 سنوات اللي فاتت هشتوفوا إننا خدنا عدة خطوات للأمام".

الكهرباء والنقل

قال الرئيس السيسي، إن الدولة حققت الكثير من المجهودات في ملف الكهرباء وأنجزتها، وتعالج حالياً مشاكل قطاع النقل.

وأضاف الرئيس السيسي: كلما تعافى الاقتصاد، زادت قدرتنا على التقدم بمجال السياحة والزراعة وغيرها من المجالات، لافتًا إلى أن مصر ركيزة حقيقية لعودة الاستقرار للمنطقة بأسرها.

انخفاض الأسعار

أرجع الرئيس، انخفاض أسعار السلع والمنتجات بالأسواق المصرية، إلى حالة الاستقرار في البلاد خلال السنوات القليلة الماضية.

وقال الرئيس السيسي، في رسالة للشعب: "نحن قادرون على مواجهة التحديات باستقرار الوطن، واطمنوا يا مصريين باستقراركم وتماسككم، أي حاجة ممكن تتحل، إحنا دولة مش قليلة، إحنا 100 مليون وإمكانياتنا كويسة، والقادم أفضل مع الترتيب والتنظيم سيكون الاستقرار أفضل".

وأضاف الرئيس السيسي: "عندما نتقدم من حيث الدخل العائد من قطاع السياحة، يزيد بذلك التشغيل، وكلما تعافى الاقتصاد كلما استطعنا عمل سياحة وزراعة وصناعة جيدة، وبذلك استطيع التصدير وأقوم بتلبية جزء كبير من مطالب الناس، وعند تلبية الكثير من مطالب الناس فهذا معناه أن فاتورة الاستيراد التي تعتمد على الدولار تقل، وطالما قل الطلب على الدولار انخفض سعره، وهو ما يعكس قدرة اقتصادنا".

وواصل: "نحن نجري على أقصى ما نستطيع لتحقيق ذلك".

وتابع الرئيس: "فيه طبقة ظروفها المادية صعبة مهما انخفضت الأسعار، وأنت بتقارنها بأنهي سعر؟ بالطبقة المتوسطة ولا محدودة الدخل؟ لأن أي حد له مطالب له ولأولاده".​

انتخابات المحليات

قال الرئيس إن مصر أمامها تحدٍ كبير خلال العام المقبل، بإتمام 3 استحقاقات انتخابية (مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والمجالس المحلية) في وقت واحد، مطالبًا الإعلاميين بطرح الأمر للنقاش المجتمعي مع المفكرين والمثقفين والتوصل إلى تصور يمكن تنفيذه.

وأضاف أن الأمر لا يتعلق بإرادة، فالجميع يرغب في استكمال مؤسسات الدولة، لمنع استهداف الدولة وإسقاطها، مشيرًا إلى أن جزءًا من تلك المنظومة الأحزاب السياسية.