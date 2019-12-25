السيسي: نتيجة الاستقرار.. انخفضت أسعار السلع

كتب يوسف عفيفي:

أرجع الرئيس عبدالفتاح السيسي، انخفاض أسعار السلع والمنتجات بالأسواق المصرية، إلى حالة الاستقرار في البلاد خلال السنوات القليلة الماضية.

وقال الرئيس السيسي، في رسالة للشعب: "نحن قادرون على مواجهة التحديات باستقرار الوطن، واطمنوا يا مصريين باستقراركم وتماسككم، أي حاجة ممكن تتحل، إحنا دولة مش قليلة، إحنا 100 مليون وإمكانياتنا كويسة، والقادم أفضل مع الترتيب والتنظيم سيكون الاستقرار أفضل".

جاء ذلك في تصريحات للرئيس السيسي، خلال لقاءه مع إعلاميين ورؤساء تحرير صحف، على هامش افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بالفيوم، الأربعاء.

وأضاف الرئيس السيسي: "عندما نتقدم من حيث الدخل العائد من قطاع السياحة، يزيد بذلك التشغيل، وكلما تعافى الاقتصاد كلما استطعنا عمل سياحة وزراعة وصناعة جيدة، وبذلك استطيع التصدير وأقوم بتلبية جزء كبير من مطالب الناس، وعند تلبية الكثير من مطالب الناس فهذا معناه أن فاتورة الاستيراد التي تعتمد على الدولار تقل، وطالما قل الطلب على الدولار انخفض سعره، وهو ما يعكس قدرة اقتصادنا".

وواصل: "نحن نجري على أقصى ما نستطيع لتحقيق ذلك".

وتابع الرئيس: "فيه طبقة ظروفها المادية صعبة مهما انخفضت الأسعار، وأنت بتقارنها بأنهي سعر؟ بالطبقة المتوسطة ولا محدودة الدخل؟ لأن أي حد له مطالب له ولأولاده".​