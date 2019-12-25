في مولد الحسين.. محبون ومريدون بحضرة "سيد الشباب"

كتب - محمود مصطفى:

اُختتمت في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، احتفالات مولد الإمام الحسين بن علي، بعد أن استمرت لمدة أسبوع، بمنطقة المشهد الحسيني في شارع الأزهر.

بدأت احتفالات الليلة الختامية لمولد الإمام الحسين، ببعض الفعاليات للطرق الصوفية، والتي من أهمها "حلقات الذكر ومجالس العلم والأمسيات الدينية"، كما تضمنت "فرق الإنشاد والمدح النبوي"، حيث انطلقت عقب صلاة المغرب مباشرة.

وعرضت 80 طريقة احتفالاتها برحاب سرادق أقامته المشيخة العامة بساحة المسجد على مدى أسبوعٍ كامل، تحت رعاية شيخ مشايخ الطرق الصوفية عبدالهادى القصبي، وبحضور كبار شيوخ الطرق، مثل "الطريقة الرفاعية وشيخها طارق الرفاعي، والطريقة الصديقية الشاذلية لعضو هيئة كبار العلماء ومفتي الديار السابق الدكتور علي جمعة، إلى جانب طرق البرهامية، والبيومية، والأحمدية المرازقة".



شهدت احتفالات الطرق إقبالًا كبيرًا، حيث شارك آلاف المريدين من ربوع المحافظات، وبعض الدول العربية والإسلامية، منها: السودان، إندونيسيا وباكستان، سوريا، ودول المغرب العربي، وذلك تحت تأمين مديرية أمن القاهرة بمنطقة المشهد الحسيني؛ لمنع أي احتكاكات قد تحدث بين المريدين، أو وجود أي محاولة لافتعال أزمات، قد تؤثر على الاحتفال.



بدأت أولى الفعاليات بأمسية دينية في مسجد الإمام الحسين، والتي حاضر فيها الشيخ محمود الأبيدي، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، تحت عنوان "الطريق إلى الله"، بحضور العديد من مريدي مسجد الحسين وأبناء الطرق الصوفية، وجمع من الرجال والسيدات، والطلاب الوافدين.

وقال الشيخ محمود الأبيدي، خلال الندوة، "إن التقرب إلى الله لا يقاس بالخطوات ولا بالمسافات، وإنما يقاس بالمحبة والصفاء والإخلاص، وأن روح العبادة تكون بالعلم والإخلاص".

وأشار "الأبيدي"، خلال كلمته، إلى أن الطريق إلى الله لا يُقاس بالخُطي، ولذلك نسلك الطريق بالتحول من الاستنارة الفردية إلى الاستنارة الجماعية، وأن نأخذ بأيدي بعضنا البعض نحو التقدم والرقي والنهوض.



وأضاف أن "مثل هذه المشاهد التي تجمع الآلاف من المواطنين تؤكد أننا أصبحنا نتمتع بالأمن والأمان الكامل في مصر، ولذا نشكر الله تعالى على نعمة الأمن والأمان".



ومن ناحية أخرى، أقامت الطريقة الرفاعية سرادقًا في ميدان الحسين، وبدأت احتفالاتها عقب صلاة العشاء، بعد قراءة بعض من أوراد أحمد الرفاعي، ثم جاءت حلقة إنشاد ديني بحضور الشيخ طارق يس الرفاعي، شيخ عموم الطريقة الرفاعية، والدكتور يحيى القويضي، المستشار العلمى للطريقة، ومحمود طارق يس الرفاعي نائب شيخ عموم الرفاعية.

وقال الشيخ عبد الخالق الشبراوي شيخ الطريقة الشبراوية البرهامية: "إن الطرق الصوفية أقامت سرادقات حول ضريح الإمام الحسين، ووضعت كل طريقة اسم الطريقة وشيخها على لافتة، بالإضافة إلى إعداد أماكن للخدمة لتقديم الأطعمة للمريدين وزوار الضريح في صحن المسجد وقراءة القرآن ومجالس العلم عن سيرة الإمام الحسين للاقتداء به.

تضمن الاحتفال في الليلة الأخيرة للمولد مجموعة من الابتهالات الدينية والمديح النبوي لمداح الرسول رمضان العوامي، وأذكار وأوراد للطريقة الرفاعية، واختتم الاحتفال بتلاوة ما تيسر من القرآن الكريم.

الجدير بالذكر أن ختام الفعاليات جاء بالحفل الإنشادي للشيخ محمود ياسين التهامي نقيب المنشدين، في حضور كثيف من المواطنين.