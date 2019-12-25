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البابا تواضروس يهنئ بطريرك الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد

10:33 م الأربعاء 25 ديسمبر 2019
البابا تواضروس يهنئ بطريرك الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد

البابا تواضروس يهنئ بطريرك الروم الأرثوذكس بعيد ال

كتب مصطفى علي:

قدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأربعاء، التهنئة للأنبا ثيؤدورس الثاني، بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد بمقر بطريركية القديس نيقولاوس في منطقة الحمزاوي وسط القاهرة.

ضم الوفد كل من الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والأنبا إرميا الأسقف العام والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي، بالإضافة إلى القمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة، والقس كيرلس بشرى سكرتير البابا تواضروس، وجرجس صالح الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط.

وقال البابا تواضروس في كلمته: "نحن نأتي في هذا اليوم ونفرح مع قداستكم بعيد الميلاد؛ لكي نصلي من أجل حياة سعيدة بالعام الجديد في ميلاد السيد المسيح"، مضيفًا: "أسعد كثيرًا بنشاط قداستكم في حقل الكرازة والخدمة بأفريقيا، وأتابع اهتمامكم بالأطفال والفقراء، وأتابع عملكم في بناء الملكوت".

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