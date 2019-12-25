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ياسر رزق يسأل السيسي عن الإصلاح السياسي.. والرئيس: دي بلدنا كلنا

09:56 م الأربعاء 25 ديسمبر 2019
ياسر رزق يسأل السيسي عن الإصلاح السياسي.. والرئيس: دي بلدنا كلنا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب - يوسف عفيفي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الإصلاح السياسي مرتبط بحركة الناس والجماهير، واستعداد الأحزاب للانخراط في تكتلات مؤثرة.

جاء ذلك في تصريحات للرئيس السيسي، في لقاءه مع إعلاميين ورؤساء تحرير صحف، على هامش افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بالفيوم، الأربعاء.

وسأل الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، الرئيس السيسي، عن رؤيته للإصلاح السياسي يتناسب مع ظروفها، ويتواكب مع ما يجري على الصعيد الاقتصادي، ليرد السيسي: "الإصلاح السياسي مرتبط بحركة الناس والجماهير.. اتكلمنا كتير إن فيه أكتر من 100 حزب، حتى مش هنقول كلهم ينخرطوا، لكن مثلا ممكن يكَونوا 4 أو 5 كيانات يقدروا يقصروا علينا المسافة الزمنية".

وتساءل الرئيس: هل طالبنا أحد بدمج الشباب وأعضاء تنسيقية الأحزاب في حركة المحافظين أو التعديل الوزاري؟، مضيفًا: "هي فكرة، (بنقول) تعالوا معانا علشان ندي فرصة لأنفسنا ومنستناش... البلد بلدنا كلنا".

وأوضح الرئيس أن وجود شباب من تنسيقية الأحزاب كنواب للمحافظين؛ كان بهدف إثراء الحياة السياسية.

السيسي ياسر رزق الإصلاح السياسي مجمع الإنتاج الحيواني

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