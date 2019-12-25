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الأوقاف: إحالة مدير إدارة دكرنس لباحث دعوة

09:44 م الأربعاء 25 ديسمبر 2019
الأوقاف: إحالة مدير إدارة دكرنس لباحث دعوة

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إحالة الشيخ طارق سمير العدل، مدير إدارة دكرنس، بمديرية الدقهلية، إلى باحث دعوة، لـ"خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي".

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم الأربعاء، أن إحالة الشيخ المذكور إلى باحث دعوة، جاء بناء على المذكرة المقدمة من الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني، والمتضمنة مخالفات منسوبة له.

ولم يفصح البيان عن المخالفات المنسوية إلى "العدل".

محمد مختار جمعة الأوقاف مديرية الدقهلية

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