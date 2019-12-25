أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس سد النهضة أسعار الدولار أسعار الذهب جمال خاشقجي التعديل الوزاري محاكمة راجح عزل ترامب

السيسي: أنجزنا ملف الكهرباء.. ونعالج مشاكل النقل

09:37 م الأربعاء 25 ديسمبر 2019
السيسي: أنجزنا ملف الكهرباء.. ونعالج مشاكل النقل

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب - يوسف عفيفي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة حققت الكثير من المجهودات في ملف الكهرباء وأنجزتها، وتعالج حالياً مشاكل قطاع النقل.

جاء ذلك في تصريحات للرئيس السيسي، في لقاءه مع إعلاميين ورؤساء تحرير صحف، على هامش افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بالفيوم، الأربعاء.

وأضاف الرئيس السيسي: كلما تعافى الاقتصاد، زادت قدرتنا على التقدم بمجال السياحة والزراعة وغيرها من المجالات، لافتًا إلى أن مصر ركيزة حقيقية لعودة الاستقرار للمنطقة بأسرها.

السيسي الكهرباء مجمع الإنتاج الحيواني قطاع النقل

الخبر التالى:

عرض 4 مشروعات بمؤتمر رابطة العلماء المصريين بكندا وأمريكا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:"مطالبنا حياة".. السيسي يتحدث عن مفاوضات سد النهضة