"اقتراحات النواب": تخصيص أرض لإنشاء فرع جديد لجامعة جنوب الوادي

كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على اقتراح برغبة من النائب محمد الغول، بشأن تخصيص قطعة أرض لإنشاء فرع لجامعة جنوب الوادي بمدينة نجع حمادي الجديدة – بمحافظة قنا.

وقال ممثل وزارة التخطيط يوسف أبو الفضل: "لا مانع من الموافقة على الاقتراح، كما نقترح ألا تتبع الجامعة حال إنشائها جامعة جنوب الوادي، فالمنطقة هناك تحتاج بالفعل لجامعة كما أن توجيهات القيادة السياسية تتضمن إقامة استثمارات بالصعيد والمناطق الأكثر احتياجا، وتغطية فجوات تنموية فيها، ولا مانع من إنشاء جامعة لكن نحتاج دراسة وافية للمشروع، وتوفير قطعة أرض للبناء عليها، ولابد ألا تكون جامعة تقليدية، أداب وتجارة وحقوق وغيرها، بل لابد أن تكون جامعة حديثة، وهناك خطة لانشاء مركز للكلي يمكن إنشاءه في هذه المنطقة".

وقال ممثل جامعة جنوب الوادي في الاجتماع، تعليقا على الاقتراح: "الاستثمار في منشآت التعليم العالي، يكون في المنشآت الموجودة، ولا نعترض من جانبنا على إنشاء فرع لجامعة جنوب الوادي في مدينة نجع حمادي، لكن هل ستوفر وزارة التخطيط التمويل، فالأهم هو توفير مصادر التمويل، ولو عملت فرع للجامعة بنجع حمادي ستخفف علينا عبء كبير".

بدوره، قال رئيس اللجنة همام العادي: "مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، نوافق أولا على تخصيص الأرض لإنشاء الجامعة، لكن أنت تضع شروط تعجيزية والشيطان يكمن في التفاصيل، طالما المنطقة تحتاج جامعة لازم يتم تخصيص أرض وإنشاء الجامعة لسد احتياجات المواطنين".

أما مقدم الاقتراح النائب محمد الغول فقال: "طال العمر أم قصر لابد من إنشاء فرع لجامعة جنوب الوادي، وإنشاء فرع للجامعة في منطقة نجع حمادي سيخدم شمال قنا وجنوب محافظة سوهاج".

وفي ختام المناقشات، انتهت اللجنة إلى الموافقة على الاقتراح والتوصية بسرعة تخصيص الأرض والتنفيذ.