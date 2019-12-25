بوابة العمرة: إصدار 120 ألف تأشيرة منذ نوفمبر

كتب – يوسف عفيفي:

قال أحمد إبراهيم المستشار التنفيذي لبوابة العمرة المصرية، إن العمل يسير في موسم العمرة بشكل منتظم وانضباط تام في ظل نجاح البوابة العمرة الإلكترونية، مشيرا إلى إصدار نحو 120 ألف تأشيرة عمرة حتى الآن منذ إطلاق البوابة نوفمبر الماضي.

وأوضح إبراهيم، في بيان اليوم، أن التأشيرات الصادرة تم تنفيذها من خلال شركات السياحة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء عبر بوابة العمرة المصرية وحصل جميع المعتمرين على الباركود المقرر من البوابة حتى يتمكنوا من السفر.

وأضاف أن العمل بكافة المطارات والمنافذ يسير بانضباط كبير، مما أدى إلى انضباط الموسم والقضاء على السلبيات والحفاظ علي حقوق ومصلحة المعتمرين وصالح شركات السياحة وهذه جميعًا هي الأهداف الرئيسية من إنشاء البوابة، مشيدا بالتعاون الكبير والتنسيق عالي المستوي من كافة الجهات.

وحول عودة بعض المعتمرين من المطارات لعدم حصولهم علي "الباركود"، أكد إبراهيم، أن هذا الأمر ليس له وجود على الإطلاق وجميع المعتمرين الذين سافروا لأداء العمرة حصلوا علي الباركود وسافروا من خلال شركات السياحة، مشيرا إلى أن هذا الأمر حدث في أول أيام سفر رحلات العمرة والبعض لم يكن يعلم بأمر البوابة لكنه لم يتكرر بعد ذلك.

وأشار إبراهيم، إلى توجه حوالى ٢٥ مواطنًا للسفر ومعهم الباركود حصلوا عليه من شركة سياحة إلا أنه تبين أن الباركود مزور ولم يصدر من بوابة العمرة المصرية وهو ما اكتشفه رجال مصلحة الجوازات من خلال الأجهزة الإلكترونية الحديثة معهم والمربوطة مباشرة ببوابة العمرة.

وتابع: وعلى الفور تم التحقيق في الواقعة وتبين أن الشركة قد تم إلغاء ترخيصها العام الماضي وتم شطبها من شركات السياحة وسجلات الغرفة، إلا أنه تم استغلال اسمها للنصب علي المواطنين، مضيفا أن هذه الشركة ليست مسجلة علي بوابة العمرة المصرية ولا وجود لها بالقطاع وأن من نصب علي المواطنين باسمها حصل على تأشيرات افتراضية العمرة ولم يقم بتسجيلها علي البوابة لأن هذا مخصص فقط لشركات السياحة، فقام بتزوير الباركود وهو ما تم كشفه بالمطار وتم اخطار النيابة العامة للتحقيق مع المتهمين.

وأضاف أن هذه الواقعة تؤكد نجاح البوابة في تحقيق الانضباط بسوق العمرة وتنظيمه ومنع أي تلاعب بالمواطنين، مشددا على ضرورة تحري المواطنين عن الشركات والدخول على البوابة الجديدة للتأكد من الشركة التي سيسافر معها مسجلة على البوابة ورفض السفر مع أي شركة غير مسجلة بالبوابة.

وأوضح أن هؤلاء المواطنين لو تحروا عن الشركة من خلال البوابة لما تعرضوا للنصب وضياع أموالهم، مؤكدا أن كافة الشركات المسموح لها بتنظيم العمرة مسجلة على البوابة، كما أن كافة برامج العمرة مسجلة بأسعارها وتفاصيلها وتوقيتاتها، مشيرا إلى أن الغرفة وحتى قبل إطلاق البوابة نظمت حملة إعلامية موسعة للتوعية بأهمية البوابة الجديدة وآليات التعامل معها مما كان له أكبر الأثر في قلة المشاكل وستستمر تلك الحملة.