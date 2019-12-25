بسبب "مخالفات".. "جمعة" يُعاقب مسؤولًا بأوقاف المنصورة

كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إحالة الشيخ السيد نزيه صالح، مدير إدارة شرق المنصورة، بمديرية الدقهلية، إلى باحث دعوة؛ لـ"خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي".

وقالت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم الأربعاء، إنَّ إحالة "نزيه" إلى باحث دعوة، بناء على المذكرة المقدمة من الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني، والمتضمنة مخالفات منسوبة له.

ولم يفصح البيان عن المخالفات المنسوية إلى "نزيه".

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