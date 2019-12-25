أحد علماء مصر بالخارج: لسنا متأخرين في ملف التحول الرقمي

كتب أسامة علي:

قالت الدكتورة هدى المراغي، عميد كلية الهندسة الميكانيكية والسيارات والمواد بجامعة وندسور بكندا، إن هناك تعاون دائم بين علماء مصر في الخارج والجهات المختلفة من الحكومة والجامعات، وكان أبرزها مشروع نقل المعرفة.



وأضافت "المراغي" في تصريحات لمصراوي، الأربعاء، أنَّ السنوات الأخيرة في مصر شهدت اهتمامًا أكبر بالعلماء المصريين في الخارج، بهدف الاستفادة من خبراتهم لمساعدة وطنهم الأم، موضحة أن مصر ليست متأخرة في مجال التحول الرقمي؛ لأن العالم بدأ في التحول الرقمي خلال السنوات الأخيرة.



وأشارت إلى اهتمام الدولة المصرية، بملف الصناعة، بالتزامن مع إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي العام المقبل ٢٠٢٠، عامًا للصناعة.



وقالت "المراغي" إن الدولة تسير في اتجاهي الصناعة والرقمنة بشكل متوازٍ، مضيفة أن مصر تسير على الطريق الصحيح.