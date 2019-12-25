"القومي للترجمة" يعلن أسماء الفائزين بجوائز رفاعة الطهطاوي

كتب - محمد عاطف:

أعلن المركز القومي للترجمة، اليوم الأربعاء، أسماء الفائزين بجائزة رفاعة الطهطاوي في دورتها العاشرة، جائزة الشباب في دورتها السابعة وجائزة الثقافة العلمية في دورتها الرابعة.

وفاز بجائزة رفاعة الطهطاوي كتاب "النظام السياسي في مجتمعات متغيرة" من تأليف صمويل هنتجتون، وترجمة عن الإنجليزية حسام نايل، والكتاب صادر عن دار التنوير في العام 2017.

وفي الدورة السابعة لجائزة الشباب، فاز كتاب: "الثلاثة الكبار فى علم الاقتصاد: أدم سميث، كارل ماركس، جون مايندر كينز" من تأليف مارك سكويسين، ونقلة عن الإنجليزية محمد مجدي والكتاب من إصدارات المركز القومي للترجمة لعام 2018.

وفي الدورة الرابعة لجائزة الثقافة العلمية فاز كتاب "خرافات شائعة حول المخ" من تأليف كريستيان جاريت ومن ترجمة أحمد موسى وتقديم شاكر عبد الحميد، الكتاب مترجم عن الإنجليزية، وصدر عن المركز القومي للترجمة فى العام 2018.