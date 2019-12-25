القوصي: إطلاق قمر صناعي مصري أفريقي لقياس تغيرات المناخ

كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

أكد الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، اليوم الأربعاء، استضافة مصر بمقر مدينة الفضاء في العاصمة الإدارية، وكاله الفضاء الإفريقية.

وأضاف القوصي - خلال لقائه مع وفد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، الذي يزور مقر الوكالة المصرية للفضاء - أن الوكالة تستعد لإطلاق قمر صناعي لقياس المتغيرات المناخية "التنمية الإفريقي" بمشاركة 7 دول أفريقية من بينها :"غانا ونيجيريا وكينيا والسودان" .

وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع لاحق لترتيب الأمور المتعلقة بموعد إطلاق القمر، لافتا إلى أن عددا من الدول الإفريقية أبدت رغبتها في الانضمام، بما يساهم في مراقبة التغيرات المناخية بالقارة.

من ناحية أخرى، قال القوصي إنه يتم الإعداد لأول احتفالية بيوم الفضاء المصري في 20 يناير المقبل والتي تشهد الاحتفال بإطلاق القمر الصناعي المصرى "طيبة 1".

وأكد القوصي، حرص الوكالة على نشر ثقافة الفضاء بين المصريين حيث سيتم العمل على إطلاق أول مسابقة لمشروع القمر الصناعي المدرسي، وتم التواصل مع وزير التربية والتعليم في هذا الصدد.

واشار إلى أن المسابقة ستتضمن تمكين الطلاب من عمل الـ"الكان سات"، وهو ما يشبه عبوة للمياه الغازية، وستعمل الوكالة على تدريب الطلبة لمدة أسبوع داخل مدارسهم، على أن يتم الإعلان عن نتيجة المسابقة في أبريل ٢٠٢٠، بعد إطلاق أقمار "الكان سات" من أماكن مرتفعة وتلقي الإشارات، لاختيار أفضل "كان سات مدرسي" .​