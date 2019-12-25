سعفان: تشغيل 329 ألف شخص بالقطاع الخاص خلال 2019

كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنه تم خلال عام 2019 تشغيل 329 ألفا و333 راغبا في العمل بمنشآت القطاع الخاص بسوق العمل الداخلي فضلا عن توفير 131 ألفا و808 فرص عمل من بينهم 5 آلاف و213 من متحدي الإعاقة ، كما تم إلحاق 372 ألفاً و525 راغب عمل بسوق العمل الخارجي.

جاء ذلك في تقرير أصدرته وزارة القوى العاملة اليوم الأربعاء؛ لاستعراض الإنجازات التي حققتها الوزارة في جميع مجالاتها في إطار توجهات واحتياجات الدولة المصرية وفقًا لخطة التنمية المستدامة 2030.

وقال وزير القوى العاملة: إنه تم تشغيل 38 ألفا و830 عاملا خلال موسم الحج، وفي نفس الوقت تم تجديد تصاريح 448 شركة الحالق عمالة مصرية بالداخل والخارج، وإلغاء تراخيص 20 شركة ، وإيقاف تراخيص 21 شركة أخري لمخالفتهم أحكام قانون العمل واللوائح المنظمة لعملهم.

وأضاف سعفان : إنه تم خلال العام صرف 61 مليونا و779 ألفا و178 جنيها على الرعاية الصحية والاجتماعية لنحو 182 ألفا و47 عاملا غير منتظم ، ومنح 6 آلاف و339 عاملا أجنبيا ترخيص عمل لأول مرة في مهن لا تزاحم العمالة المصرية فضلا عن تجديد 6 آلاف و968 عاملا أجنبيا.

وفي مجال التدريب المهني .. أشار وزير القوى العاملة إلى أن الوزارة انتهت من تجهيز ورش في 5 مراكز تدريب تابعة للوزارة بحوش عيسي وحفص بالبحيرة وقفط بقنا والرضوانية بالأقصر والمحمودية بأسوان وبمركز تدريب السويس وتزويدها بأحدث وسائل التدريب فضلا عن تطوير البنية التحتية لـ 3 مراكز تدريب مهني بالكوثر بسوهاج، ميت غمر بالدقهلية ، والحضرة بالإسكندرية، وتطوير وتجهيز وصيانة ورش بأسيوط وأشمون بالمنوفية بالإضافة إلي انهاء أعمال تطوير ورفع الكفاءة لـ 8 وحدات متنقلة من إجمالي 13 وحدة جاري استكمال تطويرها.

كما تم تنفيذ 250 دورة تدريبية في البرنامج التحويلي والتنشئة المهنية بمراكز التدريب المهني التابعة للوزارة وتدريب 3750 متدربا على 38 مهنة مطلوبة لسوق العمل الداخلي والخارجي فضلا عن التحق 1450 متدربا بفرص عمل من خريجي البرنامج التحويلي والتنشئة.

وفي مجال رعاية القوي العاملة..قال سعفان : إنه تم تلقي 15 ألفا و178 شكوي فردية ، وتم تسوية حوالي 65% منها وإحالة الباقي للمحاكم العمالية المختصة بناء علي طلب الشاكي بعد تعذر تسويتها وديا فضلا عن بحث 55 شكوى جماعية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وفض 86 حالة احتجاج عمالي على مستوى الجمهورية، وإبرام 58 اتفاقية عمل جماعية تحقق شروط وظروف عمل أفضل للعمال.

وتم إجراء 3292 حملة تفتيشية نهاية وليلية علي 43 ألفا و682 منشأة يعمل بها 300 ألف و105 عمال للتأكد من التزامها بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة فضلا عن التفتيش على 14 ألفا و460 منشأة في مجال مكافحة عمل الأطفال ، أسفرت عن حماية 28 ألفا 139 عاملا وعقد 2052 ندوة لرفع الوعي لدي العمال بالمنشآت المختلفة ، استفاد منها 10 آلاف و440 عاملا.

وأشار وزير القوى العاملة إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية ، تم التفتيش الدوري على 8 آلاف و500 منشأة (أكثر من 50 عاملا) و73 ألفا و716 منشأة (أقل من 50 عاملا) للتأكد من التزامها بإجراءات السلامة والصحة المهنية ، وتم تحرير 2900 محضر بمنشآت (أكثر من 50 عاملا) و10 آلاف و749 محضرا بمنشآت (أقل من 50 عاملا) فضلا عن 9145 إجراء قياس مخاطر لنحو 5265 منشأة.​

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