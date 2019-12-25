برلماني: مصر أصبحت من أهم الدول في مجال رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة

كتب- أحمد علي:

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أن ذوي الإعاقة عانوا كثيرًا في مصر؛ إلا أن السنوات الأخيرة حملت بعض الخطوات والمبادرات الفعّالة في تحسين معيشتهم، وتسهيل إجراءات حصولهم على حقوقهم، لاسيما خلال 2019 الذي وعدت الحكومة في أوله أن يكون عام ذوي الإعاقة، وأن احتفاء الرئيس السيسي بهم كل عام كما حدث بالأمس، جعل أنظار العالم ترنو إلى مصر، وتشيد بما تحقق لهذه الفئة المهمة من ذوى الهمم.

وأوضح أن ذوي الإعاقة يمثلون نحو 11٪ من إجمالي المواطنين، وتعتبر مصر من أهم الدول حاليا التي يشاد بها فى مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة بصفة خاصة لما لها من خبرات وتجارب رائدة فى هذا الشأن تعد نبراسا لباقى الدول وتنطلق هذه المبادرات والجهود من الإيمان الكامل بأن قضية الإعاقة قضية مجتمعية يلزم مواجهتها بتكافل جهود الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأشخاص ذوى الإعاقة.

وأشار إلى أن "بطاقة الخدمات المتكاملة" تعد جزءا من برنامج طموح تولى فيه الحكومة عناية فائقة بذوي الإعاقة لتحسين أوضاعهم الصحية والمعيشية وستحل بشكل تدريجي المشكلات التى كانت تمثل عبئًا على ذوى الإعاقة، وتعتبر كمفتاح لهم للحصول على حقوقهم في القانون، من تأمين صحي، ومعاش وتوفير فرص عمل، ويؤكد أن الكارت سيسهل الكثير من الخدمات التي يحصل عليها ذوي الإعاقة في مصر، على رأسها سيارة المعاقين، واستلم تلك البطاقة ما يقرب من 500 ألف شخص من ذوي الإعاقة، ممن قاموا بالفعل بإجراء الكشف الطبي الوظيفي المُميكن الذي يثبت الإعاقة ويحدد نوعها ودرجتها للشخص المتقدم لإجراء الكشف أو من حصلوا بالفعل على معاش كرامة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف أن المجمع الشامل للإعاقة بعين شمس يعد أيضا بداية جديدة للعشرات من الأطفال المعاقين حياة لهم بعد أن تم افتتاحه في أبريل 2018 على مساحة ألف متر، ليستوعب العديد من الأطفال على فترتين صباحية ومسائية، وتتنوع خدماته ليتم تأهيلهم التثقيف الفكري، والحضانة الدامجة التي يتم فيها دمج جزئي بين الأطفال الأصحاء وذوي الإعاقات من خلال الأنشطة المختلفة، مركز رعاية وتأهيل أطفال التوحد الذين يعانون مرض طيف التوحد، مركز الشلل الدماغي.