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"بابا نويل" يستقبل سياح مطار الغردقة بالهدايا التذكارية

03:33 م الأربعاء 25 ديسمبر 2019
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كتب- محمد عبيد:

احتفل مطار الغردقة الدولي مع الركاب بأعياد الكريسماس، وتفقد "بابا نويل" صالات السفر والوصول والتقاط الصور التذكارية مع السياح وكذلك أعطاهم الهدايا الخاصة بالكريسماس.

قالت مصادر بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الحرية برئاسة الطيار أحمد جنينة، إن الشركة قررت بزيادة أعداد العلاقات العامة في المطارات السياحة لمواجهة كثافة التشغيل داخل المطارات خاصة في ظل زيادة الرحلات الجوية خلال الفترة الحالية لقضاء أجازة الكريسماس وأعياد راس السنة، كما تم تواجد "بابا نويل" داخل المطارات السياحية لاستقبال الركاب.​

مطار الغردقة الدولي الهدايا التذكارية بابا نويل الكريسماس

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