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بسبب الطقس.. التعليم العالي تفوض رؤساء الجامعات لتعطيل الامتحانات

02:37 م الأربعاء 25 ديسمبر 2019
بسبب الطقس.. التعليم العالي تفوض رؤساء الجامعات لتعطيل الامتحانات

وزارة التعليم العالي

كتبت- داليا شبل:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه مراعاة لظروف عدم استقرار الأحوال الجوية في بعض المحافظات، تقرر تفويض رؤساء الجامعات بالتنسيق مع المحافظين في اتخاذ القرارات المناسبة بشأن انتظام الدراسة والامتحانات، بما يتوافق مع الأحوال الجوية بكل محافظة.

وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الأربعاء يشهد استمرارا لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والتي بدأت من أمس الثلاثاء، ومتوقع أن تستمر حتى الجمعة المقبل على أغلب الأنحاء.​

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