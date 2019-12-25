الأوقاف: بدء الاختبارات الشفوية لمسابقة الإيفاد الدائم للأئمة..13 يناير

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، بدء اختبارات التصفية النهائية (المرحلة الثانية الشفوية) لمسابقة الإيفاد الدائم 2019م للأئمة، يومي الـ13 والـ 14 من يناير المقبل، في تمام الثانية عشر ظهرا، بالإدارة العامة للعلاقات الخارجية بديوان الوزارة.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها الأربعاء، على ضرورة اصطحاب المرشحين لدخول الاختبارات لبطاقة الرقم القومي، علي أن تكون سارية، مشددة على أنه لن يتم السملح بدخول الاختبار لمن يتخلف عن اليوم أو الموعد المحدد.