جامعة الأزهر تشكر رئيس الجمهورية لموافقته على إنشاء كوبرى أمام فرع البنات بالقاهرة

التخصيص بالقرعة بعد 20 يوما.. 15 معلومة عن حجز شقق الإسكان في القاهرة

كتب - محمود مصطفى:

قدم مجلس جامعة الأزهر، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لموافقته على إنشاء كوبري مشاه أمام فرع البنات والمدينة الجامعية، بمدينة نصر.

وأوضح جامعة الأزهر، خبال اجتماعه الشهري اليوم الأربعاء، أن الكوبري يهدف إلى التيسير على الطالبات، والحفاظ عليهن

، بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من قبل على إنشاء عدد 2 كوبري أمام فرع البنين بمدينة نصر، الأول أمام كلية التربية، والثانى أمام بوابة كلية الطب بنين، بشارع المخيم الدائم.