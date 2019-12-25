تنقلات وإعلانات جديدة.. كيف تعاملت "التنمية المحلية" مع عجز القيادات خلال 2019؟

كتب- محمد نصار:

اعتمدت وزارة التنمية المحلية على مجموعة من المعايير التي تمكنها من اختيار القيادات الجديدة للمحافظات أو ترقية القيادات الحالية وتقييمها، وذلك في إطار خطتها لسد العجز في عدد القيادات بالمحليات على مستوى الجمهورية.

وبنشر مصراوي تفاصيل مجهودات الوزارة في هذا الإطار والإجراءات التي اتخذتها ونفذتها خلال عام 2019 من أجل سد هذا العجز.

منظومة قيادات الإدارة المحلية

تُعد منظومة قيادات الإدارة المحلية عصب القيادة والسيطرة على محاور ومقدرات التنمية بالمحافظات، فتتولى تنفيذ سياسات الدولة والحكومة والوزارة وتحويلها إلى البرامج تنفيذية بما يضمن تحقيق التنمية في المجتمعات المحلية والسيطرة الإدارية على الوحدات المحلية.

الدرجات المالية بالمنظومة

1- إجمالي عدد الدرجات المالية بالمنظومة موزعة على مستوى المحافظات 373 درجة.

2- إجمالي الدرجات المالية المشغولة حاليًا بالمنظومة 273 درجة.

3- الدرجات المُعلن عنها من خلال الإعلان الحالي 65 درجة.

4- درجات خلت بعد الإعلان وجاري الإعداد للإعلان عنها 35 درجة.

تنقلات التنمية المحلية على مستوى القيادات

صدرت حتى الآن 4 حركات تنقلات موسعة في صفوف قيادات التنمية المحلية شملت نقل وتحريك 247 قيادة بهدف القضاء على السلبيات والفجوات الإدارية حيث تم نقل بعض القيادات إلى وظائف غير قيادية والتي أثبت التقييم أنها غير جديرة ببعض المناصب منهم سكرتيري عموم ومساعدين ورؤساء مراكز ومدن، كما تم نقل البعض إلى مستويات إدارية أقل (من سكرتير عموم إلى مساعدين - من مساعدين إلى رؤساء مراكز)، إلى جانب تصعيد 27 رئيس مركز ومدينة وحي إلى سكرتير عام ومساعد.

الإعلان رقم 2 لسنة 2019 الخاص بقيادات الإدارة المحلية.

1- تم الحصر وفق الدرجات المالية الخالية و65 الخالية والمنتظر خلوها، وتم طلب موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالإعلان عن هذه الدرجات.

2- تم تلقي الطلبات عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة واستلام 1183 ملفًا.

3- إجراء اختبارات لجميع المتقدمين في مركز إعداد القادة للقطاع الحكومي في عدة مجالات مختلفة (حاسب آلي - لغة إنجليزية - لغة عربية - معلومات عامة - سمات شخصية - علوم سلوكية)، وحضرها 1072 متقدمًا خلال 7 أيام.

4- تم عقد مقابلات شخصية مع أعضاء اللجنة الدائمة للوظائف القيادية برئاسة الوزير وعضوية عدد من المحافظين الحاليين والسابقين وعضو قانوني وأستاذ بجامعة القاهرة لـ1072 متقدمًا خلال 11 يومًا أسفرت عن اختيار 105 مرشحين.

5- يجري عقد اختبار سمات شخصية بالأكاديمية الوطنية للشباب للمرشحين للتعيين.

محاور تقييم القيادات

تعتمد عملية تقييم القيادات على 5 محاور تمهيدًا للتجديد أو التصعيد كالتالي:

- تقييم الجهات الرقابية والأمنية.

- تقييم المحافظين.

- تقييم الأمانة العامة للمحليات والإدارة العامة لشئون القيادات.

- تقييم قطاع التفتيش والمتابعة الرقابية بالوزارة.

- تقييمات جهات أخرى (أعضاء مجلس الشعب - مواطنين - شكاوى - إعلام).