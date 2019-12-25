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بكري: السيسي يؤيد إجراء انتخابات النواب والشيوخ والمحليات في عام واحد

02:07 م الأربعاء 25 ديسمبر 2019
بكري: السيسي يؤيد إجراء انتخابات النواب والشيوخ والمحليات في عام واحد

مصطفى بكري

كتب- أحمد علي:

قال مصطفى بكري في تصريحات للمحررين البرلمانين إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن تأييده إجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ والمحليات في عام في عام واحد، لكنه يرى أنه من الصعوبة إجراء الانتخابات مرة واحدة.

وأضاف بكري: تصريحات الرئيس جاءت خلال لقائه اليوم بعدد من القيادات الصحفية على هامش افتتاح مشروع الثروة الحيوانية بالفيوم

وحول صعوبة إجراء المحليات في ظل الشيوخ والنواب رغم كونها استحقاق دستوري قال السيسي: "اعملوا حوار مجتمعي وشوفوا كل وجهات النظر حول انتخابات المحليات"، بحسب بكري.

مصطفى بكري السيسي مجلس النواب مجلس الشيوخ انتخابات

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