التخصيص بالقرعة بعد 20 يوما.. 15 معلومة عن حجز شقق الإسكان في القاهرة الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة تعاونيات البناء، حجز شقة مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، بالتجمع الخامس والذي يقع خلف الجامعة الأمريكية.

وينشر مصراوي طريقة التقديم ومواصفات الشقق في 15 معلومة على النحو التالي:

1 - يتم شراء كراسة الشروط وتقديمها مرة أخرى من مقر الهيئة العامة لتعاونيات البناء في مدينة نصر.

2 - 200 جنيه سعر كراسة الشروط.

3 - ينتهي تقديم المستندات، وسداد جدية دخول القرعة 9 يناير المقبل.

4 - يتم إرفاق إيصال السداد مع الأوراق المطلوبة.

5 - يتم تخصيص الوحدات بنظام المقرعة العلنية.

6 - تخصيص الوحدات يوم 15 يناير بعد انتهاء فترة الحجز.

- 7 يتكون المشروع من 114 شقة، والعمارة عبارة عن دور أرض و5 أدوار متكررين وجراج.

8 - مساحات الشقق 109 أمتار و152 مترًا.

9 - يتم تسليم الوحدات بنظام النصف تشطيب، عبارة عن أبواب الغرف من الخشب بينما الشبابيك من الألومنيوم، والحوائط من المحارة.

10 - تسليم الشقق يبدأ في ديسمبر 2020.

- شروط التقديم:

11 - ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة.

12 - ألا يكون المتقدم أو زوجته سبق لهما الحصول على وحدة سكنية تعاونية أو مدعومة من الدولة.

13 - لا يترتب على قبول طلب الحجز أو سداد جدية القرعة أي التزامات على الهيئة.

14 - التعامل بالتوكيلات في جميع إجراءات الحجز والتخصيص في حدود قرابة الدرجتين الأولى والثانية فقط.

15 - نتيجة القرعة نهائية ولا يجوز تعديلها لأي سبب.

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