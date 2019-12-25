وزير الزراعة يوضح كيفية الاستفادة من 51 مزرعة مواشي متوقفة منذ سنوات

كتب- أحمد مسعد:

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة بالتنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية وضعا 3 سناريوهات للتعامل مع المزارع المتوقفة للاستخدام الأمثل بما يحقق القيممة المضافة.

وأضاف القصير، خلال كلمته خلال افتتاح المشروعات القومية بمحافظة الفيوم اليوم الأربعاء، أن الحل الأول يشمل حصر المزارع ثم دارسة تحقيق أقصى استفادة إنتاجية منها.

وأضاف وزير الزراعة، أنه من الممكن أن يتم اللجوء للتعاون بين الوزارة والقطاع الخاص.

وأشار إلى إمكانية استخدام المزارع كحضانات نموذجية، إضافة إلى طرحها للشباب للاستفادة منها.



وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الأربعاء، إلى محافظة الفيوم، لافتتاح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل، الذي يستهدف تقليل الفجوة الغذائية في البروتين الحيواني.

ويهدف المُجمع لتوفير اللحوم بكميات كبيرة وجودة عالية لخفض الأسعار، إضافة إلى تحقيق التكامل المتبادل بين مشروعات الإنتاج الحيواني ومشروعات الإنتاج الزراعي.

ويضم المشروع مزارع لتربية الماشية بمختلف أنواعها ومجازر آلية حديثة متكاملة ومصانع لمختلف منتجات الألبان.

ويتيح العديد من فرص العمل المناسبة لمختلف التخصصات ومستويات التأهيل العلمي.