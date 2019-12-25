وزير الزراعة: استيراد سلالات محسنة للإنتاج الحيواني

كتب- أحمد مسعد:

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تعتزم استيراد سلالات محسنة وذات قيمة غذائية عالية لزيادة الإنتاج الحيواني بمزارع الوزارة.

وأضاف القصير، خلال كلمته خلال افتتاح المشروعات القومية بمحافظة الفيوم اليوم الأربعاء، أن مراكز تجميع الألبان تمتلك "حلاب يدوي" نقالي بتكلفة من 10 إلى 12 ألف جنيه جرى تصنيعه في وزارة الإنتاج الحربي.

وأشار إلى أن مراكز تجميع الألبان توفر فرص عمل للشباب، إضافة إلى ضمان جودة عالية طبقاً لمعاير سلامة الغذاء.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الأربعاء، إلى محافظة الفيوم، لافتتاح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل، الذي يستهدف تقليل الفجوة الغذائية في البروتين الحيواني.

ويهدف المُجمع لتوفير اللحوم بكميات كبيرة وجودة عالية لخفض الأسعار، إضافة إلى تحقيق التكامل المتبادل بين مشروعات الإنتاج الحيواني ومشروعات الإنتاج الزراعي.

ويضم المشروع زارع لتربية الماشية بمختلف أنواعها ومجازر آلية حديثة متكاملة ومصانع لمختلف منتجات الألبان. ويتيح العديد من فرص العمل المناسبة لمختلف التخصصات ومستويات التأهيل العلمي.