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العناني يجتمع بقيادات المجلس الأعلى للآثار لمتابعة المشروعات الأثرية الجارية

01:06 م الأربعاء 25 ديسمبر 2019
العناني يجتمع بقيادات المجلس الأعلى للآثار لمتابعة المشروعات الأثرية الجارية

جانب من الأجتماع

كتب- محمد عاطف:

اجتمع مساء أمس الثلاثاء الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بقيادات المجلس الأعلى للآثار بمقر الوزارة بالزمالك؛ لمتابعة مستجدات سير الأعمال بالمشروعات الأثرية الجارية ومناقشة آليات العمل في الفترة المقبلة للالتزام بالتوقيتات المحددة لإنهاء هذه المشروعات. بحسب بيان صحفي.

وخلال الاجتماع تم أيضا مناقشة مشروعات تطوير الخدمات السياحية بالمناطق والمتاحف الأثرية للنهوض والارتقاء بها لتنشيط السياحة الثقافية التي تعد من الأنماط السياحية الهامة بالنسبة للسياحة المصرية والتي تجذب شرائح مختلفة من السائحين من جميع أنحاء العالم.​

المجلس الأعلى للآثار المشروعات الأثرية خالد العناني الخدمات السياحية السياحة المصرية

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