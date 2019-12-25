العناني يجتمع بقيادات المجلس الأعلى للآثار لمتابعة المشروعات الأثرية الجارية

كتب- محمد عاطف:

اجتمع مساء أمس الثلاثاء الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بقيادات المجلس الأعلى للآثار بمقر الوزارة بالزمالك؛ لمتابعة مستجدات سير الأعمال بالمشروعات الأثرية الجارية ومناقشة آليات العمل في الفترة المقبلة للالتزام بالتوقيتات المحددة لإنهاء هذه المشروعات. بحسب بيان صحفي.

وخلال الاجتماع تم أيضا مناقشة مشروعات تطوير الخدمات السياحية بالمناطق والمتاحف الأثرية للنهوض والارتقاء بها لتنشيط السياحة الثقافية التي تعد من الأنماط السياحية الهامة بالنسبة للسياحة المصرية والتي تجذب شرائح مختلفة من السائحين من جميع أنحاء العالم.​