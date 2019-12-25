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السيسي: هناك ثقافة عامة تشكلت على مدى سنوات باستباحة المال العام

12:37 م الأربعاء 25 ديسمبر 2019
السيسي: هناك ثقافة عامة تشكلت على مدى سنوات باستباحة المال العام

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتبت – سحر عزام:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك ثقافة عامة تشكلت على مدى سنوات طويلة بأن المال العام مباح.

وأضاف السيسي خلال افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بالفيوم صباح الأربعاء، ردا على تصريح محمد القصير وزير الزراعة بوجود 51 مزرعة لتربية الماشية لا تعمل وتحتاج إلى تطوير ورفع كفاءة: “هل إذا تم رفع كفاءتها ستعود للخدمة مرة أخرى، أم تتوقف بعد تدبير الأموال لها للتطوير ورفع الكفاءة".

وتابعا الرئيس السيسي بأن القضية في مصر ليست قضية إنشاء وإنما تتعلق بالإدارة وإن عملية رفع كفاءة 51 مزرعة تستلزم وجود حل لإدارة هذه المزارع.

السيسي المال العام مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل الفيوم

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