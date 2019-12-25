وزير الأوقاف: وضع تصور مع التعليم لترسيخ ثقافة احترام الآخر وعرضه على الرئيس

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه سيعمل من خلال فريق عمل مشترك بين وزارتي " الأوقاف والتعليم" على تحقيق رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في العمل على ترسيخ ثقافة احترام الآخر.

وأضاف وزير الأوقاف في بيان له الأربعاء، أنه سيعد تصورا مشتركا مع وزير التربية والتعليم في هذا الشأن تمهيدا لعرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسي، من منطلق التعاون القائم بين وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم في قضايا بناء الوعي وبناء الشخصية الوطنية

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، احتفالية "قادرون باختلاف ٢"، وأعلن خلال اللقاء استجابته الفورية لرغبة أحد ذوي القدرات الخاصة بتدريس ثقافة احترام الآخر عبر مناهج التعليم.

ووقع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أمس الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتوفير 200 مليون جنيه لبناء مدارس بالقرى والمناطق الأولى بالرعاية.

وقال وزير الأوقاف، إنه تم تحديد أول عشر مدارس سيتم بناؤها، واحدة بالبحيرة، والباقي بمحافظات الوجه القبلي.