طبقا للدستور.. السيسي: القوات المسلحة مسئولة عن حماية الدولة المدنية

كتب- محمد نصار وسحر عزام:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن القوات المسلحة أصبح لها مهمة جديدة تتمثل في الحفاظ على مدنية الدولة المصرية ومنعها من السقوط مرة أخرى.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بالفيوم، صباح الأربعاء: "النهاردة بقى فيه مهمة أخرى للجيش هي الحفاظ على المسار الدستوري والحفاظ على مدنية الدولة وديمقراطيتها ومنع سقوطها في إيد حد تاني، وأرجو تسليط الضوء إعلاميا على ده".

وتابع الرئيس السيسي: "القوات المسلحة مسئولة طبقًا لنص الدستور عن الحفاظ على الدولة المدنية في مصر، يمكن ناس كتير متاخدش بالها من النقطة دي، مسئولية القوات المسلحة إنها تحافظ على الدولة دي ولا تسقط مرة تانية".

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الأربعاء، إلى محافظة الفيوم، لافتتاح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل، الذي يستهدف تقليل الفجوة الغذائية في البروتين الحيواني.

ويهدف المُجمع لتوفير اللحوم بكميات كبيرة وجودة عالية لخفض الأسعار، إضافة إلى تحقيق التكامل المتبادل بين مشروعات الإنتاج الحيواني ومشروعات الإنتاج الزراعي.

ويضم المشروع زارع لتربية الماشية بمختلف أنواعها ومجازر آلية حديثة متكاملة ومصانع لمختلف منتجات الألبان. ويتيح العديد من فرص العمل المناسبة لمختلف التخصصات ومستويات التأهيل العلمي.