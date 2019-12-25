السيسي يوجه باستنباط سلاسات ماشية جديدة

كتب - محمد نصار وسحر عزام:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير واستنباط سلالات جديدة من الماشية من أجل زيادة إنتاجية اللحوم والألبان.

وقال السيسي، خلال افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بالفيوم، صباح الأربعاء: "أتمنى إنتاج الألبان عل سبيل المثال لأي سلالة نجيبها من برا يمكن 3 مرات إنتاجنا من السلالة المصرية، إحنا كوزارة زراعة وقطاع خاص معني بالموضوع ده مهم نرتقي بالسلالات المحلية لكي تصل بإنتاجها للسلالات العالمية، علشان ندي فرصة في الريف بدل ما يطلع 15 و20 كجم لبن في اليوم مبيحسش بالعائد".

وتابع الرئيس السيسي: "عايزين نستفيد من خلال الجامعات ووزارة الزراعة نيجي بعد سنة نقول عملنا استنباط سلالات في اللحوم بتعمل كده والألبان بتعمل كده، لصالح مواطنينا وصغار المزارعين، لما اتكلمنا من 3 سنوات وقولنا محتاجين نعمل توزان بين العرض والطلب علشان الأسعار متقفزش".

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الأربعاء، إلى محافظة الفيوم، لافتتاح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل، الذي يستهدف تقليل الفجوة الغذائية في البروتين الحيواني.

ويهدف المُجمع لتوفير اللحوم بكميات كبيرة وجودة عالية لخفض الأسعار، إضافة إلى تحقيق التكامل المتبادل بين مشروعات الإنتاج الحيواني ومشروعات الإنتاج الزراعي.

ويضم المشروع زارع لتربية الماشية بمختلف أنواعها ومجازر آلية حديثة متكاملة ومصانع لمختلف منتجات الألبان. ويتيح العديد من فرص العمل المناسبة لمختلف التخصصات ومستويات التأهيل العلمي.