توفير وظائف وتقليل الفجوة الغذائية.. مدير مشروعات الخدمة الوطنية يوضح أهمية المجمع الحيواني بالفيوم

كتب - محمود مصطفى وسحر عزام:

قال اللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إن إنشاء مزارع لتربية الماشية من سلاسات اللحوم الحمراء، والمنتجة للألبان، والمجازر الحديثة، يهدف إلى تحقيق المساهمة في تقليل الفجوة الغذائية لمصادر البروتين الحيواني، وخفض معدلات الاستيراد للسلع الغذائية الهامة "اللحوم والدواجن"، والمساهمة في تنفيذ المشروعات الإنتاجية التي تعزز من أمنها القومي، وتحقيق التكامل المتبادل بين أجهزة مشروعات الخدمة الوطنية المتنوعة، لتعظيم العائد من الاستثمارات، وإتاحة العديد من فرص العمل المناسبة.

وأضاف أمين، خلال افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بالفيوم، صباح الأربعاء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن المجمع يقام على مساحة 485 فدانًا، ويضم 3 مزارع لتربية 18 ألف رأس ماشية، ومجزر آلي 2 خط مجهز وفقًا لأحدث النظم العالمية وبها أعلى معدلات الصحة والأمان، ومصنع لإعداد مختلف منتجات اللحوم، ومصنع إنتاج الكورن بيف المعلب، وآخر لإنتاح السلع الغذائية، ومركز علمي للأبحاث على مساحة 13 ألف متر مربع به قاعات للمحاضرات.

وتابع: "الاستهلاك المحلي من اللحوم 535 ألف طن في 2011 والاستيراد 328 ألف، وبلغ في 2015 640 ألف طن، وكان الإنتاج المحلي 290 ألفًا والاستيراد 350 ألف طن.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الأربعاء، إلى محافظة الفيوم، لافتتاح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل، الذي يستهدف تقليل الفجوة الغذائية في البروتين الحيواني.

ويهدف المُجمع لتوفير اللحوم بكميات كبيرة وجودة عالية لخفض الأسعار، إضافة إلى تحقيق التكامل المتبادل بين مشروعات الإنتاج الحيواني ومشروعات الإنتاج الزراعي.

ويضم المشروع زارع لتربية الماشية بمختلف أنواعها ومجازر آلية حديثة متكاملة ومصانع لمختلف منتجات الألبان. ويتيح العديد من فرص العمل المناسبة لمختلف التخصصات ومستويات التأهيل العلمي.