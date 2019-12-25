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السيسي يصل الفيوم لافتتاح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل

10:18 ص الأربعاء 25 ديسمبر 2019
السيسي يصل الفيوم لافتتاح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل

الرئيس السيسي

كتب - محمود مصطفى:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الأربعاء، إلى محافظة الفيوم، لافتتاح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل، الذي يستهدف تقليل الفجوة الغذائية في البروتين الحيواني.

ويهدف المُجمع لتوفير اللحوم بكميات كبيرة وجودة عالية لخفض الأسعار، إضافة إلى تحقيق التكامل المتبادل بين مشروعات الإنتاج الحيواني ومشروعات الإنتاج الزراعي.

ويضم المشروع مزارع لتربية الماشية بمختلف أنواعها ومجازر آلية حديثة متكاملة ومصانع لمختلف منتجات الألبان. ويتيح فرص عمل بمختلف التخصصات ومستويات التأهيل العلمي.

مجمع الانتاج الحيواني الفيوم الرئيس السيسي
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